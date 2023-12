OM : Gattuso dévoile son groupe pour Montpellier

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Valentin Rongier et Joaquin Correa, tous deux blessés, et Renan Lodi, suspendu, manquent à l'appel et ne figure pas dans le groupe retenu par Gennaro Gattuso pour affronter le MHSC.

Le groupe de l'OM :

👥 Les 𝟐𝟏 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧𝐬 convoqués par le 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 🇮🇹 pour la dernière sortie de l’année, à Montpellier ! 👇#MHSCOM pic.twitter.com/vtTRHxkdAl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 20, 2023

Podcast Men's Up Life