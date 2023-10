OM : Gattuso lance une surprenante invitation

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Gennaro Gattuso semble vraiment comme un poisson dans l'eau à l'OM. Son attitude vis à vis des journalistes ce jeudi en conférence de presse le démontre.. Après avoir ouvert l'entraînement aux médias, l'Italien leur a lancé une invitation.

"Si un jour vous voulez, on pourrait organiser une leçon technico-tactique hors caméra, avec du café, du cappucino, du vin et même du saucisson si vous voulez... J'aime les gens curieux, je suis très curieux. On pourrait parler de foot, j'adore ça!" Un discours chaleureux, franc, qui tranche avec ce que l'on connait généralement dans le monde du monde, aseptisé au possible depuis quelques années...

