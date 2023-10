OM : Gattuso pointe du doigt quatre joueurs après Brighton

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors qu'il menait 2-0 à la pause, un Olympique de Marseille à deux visages s'est fait rejoindre au score en seconde période par Brighton (2-2) et enchaîne un deuxième match nul en autant de matchs de poules de Ligue Europa. En conférence de presse d'après-match, Gennaro Gattuso, qui disputait son deuxième match sur le banc marseillais, a pointé du doigt le manque d'apport de ses remplaçants, c'est-à-dire Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr, Vitinha et Renan Lodi.

"Nous avons bien débuté avant de procéder aux changements"

"Nous avons bien débuté avant de procéder aux changements. Après 60 minutes, nous avons commencé à exercer une pression inappropriée et à faire des courses que nous n'avions jamais effectuées auparavant. Je pense qu'il est essentiel d'être très attentif lors de la préparation des matchs, surtout pour les remplaçants. Je ne dis pas que c'est de leur faute, mais nous n'avons pas équilibré les joueurs. Cependant, si nous analysons le match depuis la 60e minute, nous avons exercé une pression complètement inadéquate. Face à une équipe comme Brighton, si vous ne pressez pas correctement, vous ne pouvez pas les mettre en difficulté, car ils jouent très bien. De plus, du point de vue physique, comme je l'ai déjà mentionné hier, et sans vouloir créer de polémique, je respecte beaucoup Marcelino et son staff, mais notre style de jeu est différent, et actuellement, les joueurs n'ont que 60 à 65 minutes de jeu dans les jambes. Pour exercer une haute pression, cela joue également un rôle", a confié le technicien italien dans des propos rapportés par Le Phocéen.

