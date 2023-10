OM : Gattuso prend aussi cher que Marcelino avec Riolo

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Deux matches sous le commandement de Gennaro Gattuso pour l'OM, deux avantages dilapidés et toujours pas de victoire. Contre Brighton (2-2) hier, les Olympiens ont laissé filer un avantage de deux buts. A Monaco (2-3), ils avaient mené deux fois au score... Dans son analyse de la partie, Daniel Riolo s'est montré critique vers l'Italien mais il a également ciblé son prédécesseur, Marcelino, pour sa préparation physique estivale ratée.

"Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu"

"Il n’y a pas de construction, il n’y a pas de jeu. Aubameyang est toujours aussi absent. Harit est en train de trouver une place et c’est intéressant puisque c’est quand même un joueur de ballon et est capable de donner une densité technique à cette équipe. Pour le reste, c’est un peu faiblard. Ce n’est pas très convaincant ce que propose l’OM. Il y a quand même à chaque fois cet écroulement collectif évident qui te crève les yeux. Je ne sais pas ce qu’ils ont fait pendant la prépa. Je pense qu’ils ont fait une prépa en pensant au dernier tour de barrage, estimant ça passerait pour le premier tour parce que c’était du beurre et que c’était fin août qu’il fallait être là. Tout a été chamboulé parce que l’entraîneur ne trouvait pas la formule, l’équipe qui s’est fait sortir tout de suite, donc le contrecoup mental. Et là ils arrivent et sont rincés. Il faut qu’ils refassent une prépa, mais je ne sais pas quand ils vont pouvoir la refaire. Il va y avoir le break des matchs internationaux."

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris

𝗨𝗻 Orange Vélodrome 𝗱𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝘀 𝘀𝗼𝗶𝗿𝘀 🏟️



Vous étiez 𝟔𝟑𝟒𝟎𝟎 à encourager nos Olympiens hier soir face à Brighton : merci pour votre soutien 👏🗣️ pic.twitter.com/doGPKlMI3E — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 6, 2023

Podcast Men's Up Life