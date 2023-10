OM : Gattuso donne des bonnes et des mauvaises nouvelles et ressort deux joueurs de Brighton

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le point médical

"On en peut rien n'y faire, on ne peut pas pleurer. On perd juste avant le match Samuel Gigot, j'espère qu'il reviendra d'ici une semaine et Jordan Veretout d'ici une dizaine de joueurs. On ne peut penser à tout ça, un gros match nous attend. C'est un adversaire très physique, qui nous rentre dedans. Geoffrey Kondogbia, ça fait deux jours qu'il s'entraîne avec nous, il devrait être disponible. Joaquin Correa ne s'est pas entraîné, on verra."

Les blessures à répétition de ses joueurs

"Je pense qu'on ne parle pas de condition physique. Je ne veux pas que les joueurs y pensent trop non plus. Il y a une marge de progression, il faut être prêté pour 90-95 minutes, il faut faire très attention sur l'entraînement. Il peut y avoir des blessures. On a 10-11 jours importants pour s'entraîner de manière intense. Avec l'attitude de mes joueurs, on peut y arriver car ils ont montré une grande disponibilité."

"Je donnerais mes deux bras pour remporter le match demain"

L'absence de victoire depuis son arrivée et le match face au Havre

"Je donnerais mes deux bras pour remporter le match demain (dimanche). L'objectif doit être la victoire, j'espère que ça arrivera. Les joueurs savent qu'il faudra lutter contre une équipe difficile à jouer. Ce sera fondamental pour l'ambiance et pour aborder ces deux semaines de préparation."

Harit

"C'est un joueur formidable. Il peut jouer dans les couloirs et peut être plus libre au milieu de terrain. Il est très intelligent, c'est un leader silencieux. Il parle, suit et voit le foot. Il sort de blessure mais nous apporte au niveau de la qualité. Il peut vraiment devenir un joueur complet. Le fait de voir le foot prouve l'amour qu'il a pour son travail."

"Balerdi et Mbemba ont fait un gros match contre Brighton"

La découverte de ses joueurs

"Je connais déjà les joueurs, j'aime bien suivre les joueurs. Donner un seul nom serait faire du tort aux autres. Tous les joueurs m'ont surpris. Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba ont par exemple fait un gros match contre Brighton. Si on continue comme ça semaines après semaines, on a une très grande marge de progression."

Propos retranscrits par RMC Sport.

🔵 Suivez en direct la conférence de presse de 𝐆𝐞𝐧𝐧𝐚𝐫𝐨 𝐆𝐚𝐭𝐭𝐮𝐬𝐨 et @Amine_000 sur notre chaîne @TwitchFR 📲 #OMHAC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 7, 2023

