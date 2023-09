OM : Gigot décrète l'union sacrée autour de Gattuso

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Il a fallu 31 secondes pour que l'OM version Gennaro Gattuso marque samedi soir à Monaco, mais les Phocéens ont fini par s'incliner, après avoir mené deux fois. Une défaite que Samuel Gigot, buteur en Principauté, est venue commenter sur Canal +. "La physionomie du match reste dure à accepter, a expliqué le défenseur. On mène deux fois et on perd, on repart avec zéro point. C'est décevant. On a mal géré les temps forts et les temps faibles. On n'a pas été bons défensivement. On a fait des erreurs, on l'a payé cash. Akliouche nous a posé de gros problèmes, il décrochait, il prenait la profondeur..."

"On va se relever en étant soudés"

Gigot a ensuite loué le travail de Gennaro Gattuso... "Le coach nous a dit de ne pas lâcher, il veut retenir le positif. On va tous aller dans son sens. On va se relever en étant soudés, entre nous, avec le coach, avec les supporters qui ont encore été fantastiques. C'est un moment compliqué mais on va se relever."

