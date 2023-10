OM : Harit compare Gattuso à Sampaoli et applaudit Longoria

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Son coup reçu à la cheville contre Brighton

"C'était plus de peur que de mal. J'ai vraiment eu peur sur le coup. Il n'y aura pas de problème pour demain (dimanche)."

Les blessures dans l'effectif

"On a un effectif assez large, il y a le retour de Geoffrey Kondogbia. C'est dommage d'avoir perdu Jordan Veretout, je pense qu'on a un effectif de qualité et qu'on a les joueurs qu'il faut."

"Gattuso ? Avec Sampaoli on était habitué à cette énergie"

Gattuso

"C'est quelqu'un qui envoie énormément de positif, avec Jorge Sampaoli on était habitué à cette énergie. Il est venu avec son passé, il apporte énormément de bonnes choses. Le travail a porté ses fruits sur le dernier match. Il envoie des signaux importants pour un groupe, il marche à l'affection, avec des petites choses qui font qu'un groupe vit bien. Depuis qu'il est arrivé, il y a quelques chose de nouveau, c'est de bon augure pour la suite."

Aubameyang

"C'est un très, très grand joueur. Les stats parlent pour lui, j'estime qu'il n'a pas du tout été en difficulté. Il a peu été servi, on a aussi été en difficulté, il a besoin de soutien, de l'apport de l'équipe. Quand il a en avoir pas mal, il n'y a aucun doute qu'il marquera."

"Je trouve que la crise a été plutôt bien géré"

La crise qui a touché le club

"À Schalke, j'ai fait 10 entraîneurs en 3 ou 4 ans. Vous dire que ça n'a pas eu d'impact serait mentir. Quand on ne sait pas qui va nous coacher le lendemain... On a réussi à montrer un visage conquérant. Je trouve que ça a été plutôt bien géré. Chacun doit rester à sa place et faire ce qu'on lui demande."

Propos retranscrits par RMC Sport.

