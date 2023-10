OM : insultes, attitude... Pourquoi Gattuso a déjà conquis ce Marseillais

Zapping But! Football Club OM : faut-il craindre le pire avec Gattuso ?

Il devait être attendu ce soir. Par tous les supporters de l'OM qui aiment son abattage et son style de jeu. Lui, c'est l'international marocain, Amine Harit, gravement blessé la saison dernière, et qui retrouve de sa superbe depuis quelques semaines. Il le doit, entre autres, à l'arrivée de Gennaro Gattuso qui lui accorde une totale confiance.

"S'il a envie d'insulter, il va insulter"

Dans les colonnes du quotidien l'Equipe, le milieu de terrain marseillais s'est confié sur la personnalité du bouillant italien. Et de toute évidence, entre les deux hommes, ça fonctionne. Voici pourquoi.

"J'ai besoin de me sentir aimé et important pour donner le meilleur de moi-même. Et c'est ce qu'il m'a fait ressentir depuis le premier jour. Le fait qu'il ait été un ancien grand joueur joue sur ce qu'il peut nous faire ressentir. Il y a des coaches qui après une défaite vont mal le prendre et demander à tout le monde de revenir le lendemain et retaper dedans. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Il faut avoir du recul et savoir analyser la situation. Il est lui-même. S'il a envie d'insulter, il va insulter, s'il a envie de dire des gros mots il va dire des gros mots, il ne joue pas un rôle, c'est ça qui nous a plu. C'est comme si c'était un entraîneur joueur : c'est un coach mais en même temps un mec de notre équipe. C'est la première fois que j'ai un coach comme ça. Quand le coach est là à vous pousser à l'échauffement, avec son intensité, sa manière de parler, ce sont des détails qui rendent un groupe plus solide."

