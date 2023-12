OM : Gattuso a conquis le vestiaire marseillais, Papin confirme

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On les disait en froid mais manifestement, ça va mieux entre Jean-Pierre Papin et Gennaro Gattuso. L’ancien international a tenu à féliciter le coach olympien en marge du tirage au sort de la Ligue Europa à Nyon. “Il est déterminé, motivé, il a une philosophie qui plaît à nos joueurs aujourd'hui. Il a rétabli la situation alors que c'était compliqué”, a glissé JPP.

Le tirage le satisfait

Par ailleurs, alors que le Shakhtar sera le prochain adversaire de l’OM, Papin se veut confiant. “On a pris le Shakhtar, on aurait pu prendre d’autres grosses équipes. C’est toujours un match piège. On les connaît, on reçoit au Vélodrome, on sait ce que peut nous apporter notre public, ça peut être magique.”

Podcast Men's Up Life