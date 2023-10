OM : l'accord total est tombé pour Benatia !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

En quête d'un successeur à Javier Ribalta au poste de directeur sportif, l'Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Mehdi Benatia, devenu agent de joueur depuis qu'il a raccroché les crampons.

Accord trouvé entre l'OM et Benatia mais...

Mais alors que l'arrivée de l'ancien défenseur central marocain, passé à l'OM en tant que joueur entre 2003 et 2008, à Marseille ne pourrait pas se faire s'il ne stoppe pas son activité d'agent, le compte Twitter La Minute OM a annoncé que les deux parties seraient d'ores et déjà d'accord. "La procédure n’est pas simple, ses avocats travaillent sur le dossier. Son statut d’agent doit être réglé avant, mais toutes les parties sont d’accord pour travailler ensemble", a fait savoir le suiveur de l'OM. Mehdi Benatia n'a donc plus qu'à régler le problème avec son rôle d'agent et il pourra devenir le nouveau directeur sportif du club phocéen.

