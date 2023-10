OM : l'Ajax nomme un bourreau du Marseille de Tapie au poste d'entraîneur

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si l'OM connaît une première période de saison compliquée, que dire de l'Ajax Amsterdam ? Depuis leur titre de champion des Pays-Bas en 2022, les Lanciers ont entamé un déclin qui les a faits chuter jusqu'à la dernière place d'Eredivisie et de leur groupe d'Europa League ! Leur entraîneur, Maurice Steijn, a été limogé et il vient d'être remplacé par John van't Schip, dont la carrière de manager, de Twente à la sélection grecque en passant par le Mexique et l'Australie, n'incite pas à l'optimisme.

Il était titulaire dans l'Ajax de 1988 qui avait éliminé l'OM en demies de C2

Le nom de Van't Schip parle aux plus anciens supporters de l'OM. Il était en effet titulaire au poste d'ailier dans l'équipe de l'Ajax qui avait éliminé les Phocéens version Bernard Tapie en demi-finales de la Coupe des Coupes 1988. Les Néerlandais étaient venus s'imposer 3-0 au Vélodrome (doublé de Bergkamp, but de Witschge) avant de s'incliner 1-2 au retour suite à des buts de Jean-Pierre Papin et Klaus Allofs. Van't Schip retrouvera un Vélodrome qui a bien changé le 30 novembre pour le match retour entre l'OM et l'Ajax.

