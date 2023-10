OM : l'Ajax va changer de coach, encore un 2-2 pour Brighton

Parmi les adversaires du groupe B de l'Europa League, seul l'OM s'est pour l'instant relancé en cette fin de semaine alors que tous les matches de jeudi avaient accouché de résultats nuls. Les Phocéens ont aisément pris la mesure du Havre (3-0) au Vélodrome. L'AEK Athènes, lui, ne jouera qu'en fin d'après-midi à domicile contre Panelotikos. Mais pour les deux autres rivaux...

Brighton a concédé un autre 2-2 après celui du Vélodrome. Cette fois, c'était à domicile contre Liverpool. Et une fois de plus, les Seagulls ont été menés. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont une fois de plus trouvé les ressources pour revenir. Dans le jeu, ils n'ont toujours pas retrouvé la flamboyance de la saison passée. Mais il y a pire. L'Ajax s'est incliné à domicile contre l'AZ (1-2). Les Lanciers sont actuellement dans la zone rouge d'Eredivisie, à la place de barragiste ! Les jours de leur entraîneur, Maurice Steijn, sont comptés. Il devrait y en avoir un nouveau le 30 novembre pour le match retour d'Europa League au Vélodrome...

🚨 Ajax will discuss internally position of Maurice Steijn — as head coach’s position is now in danger after 4 defeats and 3 draws in the last 7 games.



Horrible start of the season for Ajax and internal discussions will now take place. pic.twitter.com/RBnFGgqWIx