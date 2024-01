OM : l'Arabie saoudite ouvre la porte à un rachat du club avec Zidane comme coach

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que les rumeurs d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite se montrent de plus en plus insistantes ces dernières semaines, Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud, membre de la famille royale saoudienne, a été interrogé par le média Carré sur la possibilité de ce rachat par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF).

"Zidane ? Tout est possible"

"Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe. (...) Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c’est une légende, bien sûr. (...) Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée", a répondu le prince saoudien. Une déclaration qui ne devrait calmer les rumeurs sur la vente du club phocéen.

