OM : l'incroyable engouement autour du club a encore frappé

Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Que l'OM soit le club le plus populaire de France, ça ne fait aucun doute. Même le jouet du Qatar ne peut pas rivaliser malgré ses stars. Saint-Etienne et Lens luttent dans la même catégorie mais leurs supporters sont moins nombreux. En plus de remplir le Vélodrome à chaque rencontre, les amoureux de l'OM le font à chaque match à l'extérieur, investissant le parcage et toutes les autres tribunes, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes.

Guichets fermés en moins de 8 heures

La passion des supporters de l'OM pour leur club s'est de nouveau illustrée ce vendredi. Dans la matinée, le FC Metz a mis les places du 32e de finale de Coupe de France entre Thionville et Marseille en vente. En début d'après-midi, il n'y en avait plus. La partie se jouera à Saint-Symphorien et les 28.000 billets sont partis en un rien de temps. Comme cet été, quand les Phocéens avaient déjà visité la Lorraine. Seul bémol : les abonnés messins, donc les ultras, ont eu un accès prioritaire à cette vente. Or, ils pratiquent la chasse aux supporters marseillais dans Saint-Symphorien et ses environs à chaque visite de l'OM, énervés par l'invasion adverse...

