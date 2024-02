OM : la grosse mise au point de Rachid Zeroual après la réunion joueurs – supporters

Acteur du premier feu de la saison allumé en septembre suite à une discussion houleuse avec les dirigeants, Rachid Zeroual, le leader des South Winners, a pris la parole devant les grilles de la Commanderie après la rencontre entre supporters et joueurs après la défaite de l’Olympico à Lyon (0-1).

Cette fois-ci, l’emblématique supporter a pris le parti de l’apaisement à trois jours du match face à Metz au Vélodrome. « On leur a expliqué la douleur et la souffrance dans laquelle sont les Marseillais. Ils ont enfoncé le clou, ils nous torturent. On leur a fait comprendre qu'ils étaient livides. On aimerait qu'ils prennent conscience que le stade est plein à tous les matches, qu'ils rendent ses lettres de noblesse au stade Vélodrome et au public marseillais. Ils devraient rentrer le torse bombé, et pas la tête baissée », a expliqué Rachid Zeroual dans des propos rapportés par La Provence.

« S’ils continuent dans cet élan, des têtes vont tomber »

Quant à savoir s’il avait le sentiment que le message avait touché les hommes de Gennaro Gattuso ? « On n'a pas le choix. Certains ont été réceptifs, mais je ne suis pas dans leur tête. Je ne les connais pas assez pour porter un jugement. Les mecs sont un peu abattus, j'espère qu'ils ont compris notre message (…) Je n'ai pas la haine. Quand je ne suis pas content, je me fais entendre, comme tout bon supporter et responsable de groupe ».

Assurant qu’il n’y avait pas eu d’agressivité dans cette table ronde, Rachid Zeroual assure ne pas vouloir s’en prendre aux joueurs ni à Gennaro Gattuso : « On ne veut pas que ce soit de notre faute comme en septembre où on a craché notre mécontentement à la direction. On ne voulait pas que ça déborde au-delà de cette réunion. On ne s'en est jamais pris aux joueurs, on ne veut pas éteindre la flamme qu'on a dans le cœur (…) On ne vise pas l'entraîneur. S'ils continuent dans cet élan, des têtes vont tomber ».

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.