OM : des attaques sexistes dénoncées à Marseille !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Gennaro Gattuso ne parlant pas encore français, l’OM a fait appel à un traductrice pour s’occuper des conférences de presse de « Rino »… Sauf que la personne en question, Alessia Hughes Enriquez, a des atouts de charme qui ont fait réagir les fans olympiens.

Les « charos » marseillais étaient de sortie…

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme – qui a dû rendre privé son compte Instagram – a fait l’objet de réflexions sexistes et déplacées sur sa présence aux côtés de Gattuso. Plusieurs messages du chat diffusé en direct par l’OM ont contrarié Alessia, qui n’a pas souhaité se taire :

« Pas rancunière envers le peuple marseillais. Pour ceux qui pensent encore que complimenter une fille sur son physique passe forcément par la vulgarité, le chemin est encore long ! Merci à ceux qui ont dénoncé ces comportements en direct, c’est l’attitude respectueuse que j’espère inculquer à mon fils en grandissant ».

Et puis on le sait, "garçon" quand on enlève la cédille ça fait rapidement un autre mot sur les réseaux sociaux...

La traductrice pour l’OM, Alessia Hughes Enriquez s’exprime après des propos sexistes qu’elle a reçu.



"Pas rancunière envers le peuple marseillais. Pour ceux qui pensent encore que complimenter une fille sur son physique passe forcément par la vulgarité, le chemin est encore… pic.twitter.com/R06hbFAHGA — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 7, 2023

Podcast Men's Up Life