OM : la vente du club à l’Arabie saoudite déjà bouclée par McCourt ?

Thibaud Vézirian n’en démord pas : la vente de l’OM à l’Arabie saoudite est imminente. « J’ai annoncé en septembre qu’il y aurait un afflux de comptes communautaires OM qui diffuseraient des infos sur la Vente OM et qui sont téléguidées, a expliqué le journaliste sur Team Football. Même les télés saoudiennes parlent désormais de l’achat d’un grand club français, l’Olympique de Marseille, ou font directement des reportages pour parler de la ville de Marseille et de son essor. Donc voilà, c’est tout un plan d’acceptabilité qui se met en place petit à petit. »

« Le dossier de l’OM est déjà entériné »

Notre confrère conseille aux supporters d’éviter de tomber dans le piège de la diversion médiatique et se concentrer sur l’essentiel. « Il y a vraiment des diversions. On vous a parlé de Lyon, puis on nous a parlé de Valence. Chaque dossier est unique, ça n’a aucun rapport avec celui de l’OM qui est déjà entériné », conclut Vézirian, toujours aussi sûr de son coup. Hier, ce dernier laissait entendre qu’une vente de l’OM pourrait survenir dès cet hiver...

