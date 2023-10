OM : la vente du club à l'Arabie saoudite encore confirmée, Zidane de nouveau évoqué !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Depuis plusieurs semaines, la rumeur d'un rachat de l'Olympique de Marseille par l'Arabie saoudite n'en finit plus de prendre de l'ampleur et les supporters marseillais commencent de plus en plus à croire en un rachat.

Le rêve saoudien deviendrait réalité !

Et ces dernières heures, ce sont deux nouvelles confirmations qui nous sont parvenues d'Arabie saoudite. Il y a d'abord le compte Twitter @Almoj_alazra8, qui a confirmé que le PIF (Fonds d'investissement Public saoudien) souhaiterait racheter le club olympien et nommer Zinédine Zidane comme entraîneur. De son côté, le compte Twitter @IAbduIazizI va plus loin et croit savoir comme le journaliste français, Thibaut Vézirian, que le PIF serait sur le point de racheter l'OM mais aussi le club espagnol de Valence. Des informations à prendre bien évidemment avec des pincettes surtout avec ce sulfureux sujet.

تقارير أوروبية توكد اقتراب صندوق الاستثمارات العامة في السعودية من شراء ناديين أوروبيين :



1- فالنسيا في اسبانيا

2- مرسيليا في فرنسا



تم شراء نيوكاسل يونايتد في 2021 بقيمة تقارب 363 مليون دولار حسب تصريح الرميان



أعتقد المرحلة القادمة سنشاهد تأسيس شركة تدير الاستثمارات الرياضية pic.twitter.com/J2tloYt1C5 — عبدالعزيز العُمري | Abdulaziz (@IAbduIazizI) October 15, 2023

