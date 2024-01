OM : le groupe de Gattuso pour Strasbourg est tombé !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Simon Ngapandouetnbu, Chancel Mbemba, Pape Gueye, Azzedine Ounahi, Amine Harit, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, partis disputer la CAN 2024 avec leurs sélections, manquent à l'appel tout comme Valentin Rongier et Joaquin Correa, toujours blessés.

Le groupe de l'OM :

📝 Les 𝟮𝟭 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́𝘀 par le 𝙘𝙤𝙖𝙘𝙝 𝙂𝙖𝙩𝙩𝙪𝙨𝙤 🇮🇹 pour la réception de Strasbourg ce soir à l’@orangevelodrome ! 👀 #OMRCSA pic.twitter.com/RDOoBQFYbg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2024

