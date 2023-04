OM : le groupe pour l’OL est tombé, deux coups durs pour Tudor !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Le groupe de l’OM pour l’Olympico vient de tomber avec un absent de taille pour Igor Tudor : Dimitri Payet (36 ans). RMC Sport annonce que le milieu offensif marseillais a un souci physique de dernière minute qui l’a empêché d’effectuer le voyage à Lyon (20h45).

Payet et Tavares absents

Comme cela était redouté depuis quelques heures, Nuno Tavares, qui a été victime d’un coup cette semaine à l’entraînement ne fait pas non plus partie du groupe marseillais pour aller défier les Gones. Comme face à Troyes dimanche (3-1), Jonathan Clauss pourrait donc le remplacer en piston gauche. Et Issa Kaboré devrait être son pendant à droite.