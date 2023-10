OM : le prochain renfort de Gattuso arrive au plus tard le 10 décembre !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

On sait désormais quand reviendra Pape Gueye à l’OM. Selon Le Phocéen, le milieu de terrain de 24 ans aura purgé sa suspension et devrait retrouver le groupe phocéen avant la mi-décembre. Probablement le week-end du 9 et 10 décembre face au FC Lorient !

🔹Le retour de Pape Gueye 🇸🇳 dans le groupe est prévu le week-end du 9 et 10 décembre face à Lorient !



(@lephoceen) #TeamOM pic.twitter.com/juXnikhe6t — Infos OM (@InfosOM_) October 27, 2023

