OM : le Real Madrid a rouvert un dossier préjudiciable à Longoria

Depuis qu'il a quitté l'OM fin septembre, après l'incroyable réunion Longoria-ultras qui a failli faire basculer le club dans le chaos, Marcelino ne manque jamais une occasion de dire combien son aventure marseillaise a été étrange. Il l'a encore fait la semaine dernière avant d'aller gagner à Rennes (3-2) avec Villarreal en Europa League. Dans l'autre sens, les supporters phocéens le critiquent dès qu'ils en ont l'occasion, pour sa préparation manquée, son élimination en tours préliminaires de la Champions League, son jeu décevant, son départ à la première contrariété...

Mais au milieu de cet échange d'amabilités, Marwan Belkacem a posé la question de la responsabilité de Pablo Longoria dans ce fiasco, dans un poste qu'il a depuis supprimé... "Je comprends mal le bashing envers Marcelino et si peu pour la personne l'ayant nommé", a-t-il écrit sur X. Il est que le président de l'OM, qui a fait son mea culpa depuis, s'est bien manqué l'été dernier au moment de choisir le successeur d'Igor Tudor, même si sa priorité se nommait Marcelo Gallardo...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Les deux équipes à éviter à tout prix sont Milan et Benfica pour moi.



Le reste est compliqué mais un cran en-dessous, je me méfie de Galatasaray par ailleurs.



Idéalement je prends Young Boys ou le Shakthar qui n'est plus ce qu'il était.



Et vous ? https://t.co/1gE5rXMGaQ