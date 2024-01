OM : le terrible verdict est tombé pour la blessure de Nadir !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour la troisième fois consécutive, Bilal Nadir était titulaire avec l'Olympique de Marseille ce dimanche lors du 16e de finale de la Coupe de France, perdu aux tirs au but par les Olympiens (1-1, 9-8 t.a.b.). Mais le Marocain s'est blessé au genou gauche lors de cette rencontre.

Cette blessure est grave !

Dans un communiqué publiée ce lundi soir, le club phocéen a donné des nouvelles de son jeune milieu offensif, annonçant qu'il souffrait d'une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. "Blessé sur un contact lors de la rencontre face à Rennes dimanche, Bilal Nadir souffre d’une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Des examens médicaux sont en cours pour lui proposer les soins adaptés à sa blessure. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Bilal et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains", peut-on lire sur le communiqué de l'OM.

