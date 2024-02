OM : les chiffres qui justifient le malaise Gennaro Gattuso

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La saison blanche de l'OM prend forme. Et le nouveau revers, subi hier soir dimanche sur le terrain de l'OL, confirme que le club marseillais risque fort de terminer la saison au milieu de tableau, sans qualification européenne à la clé. Les Marseillais, 8es de L1, comptent désormais six points de retard sur la 5e place, qualificative, et les supporters commencent logiquement à douter des compétences du technicien italien, Gennaro Gattuso.

Mauvais souvenirs

Car non seulement, l'OM est la seule formation de l'élite à n'avoir réussi aucun cleen sheet à l'extérieur cette saison, mais il faut de surcroît remonter à la saison 2015-2016 pour trouver un si faible nombre de points au classement ! 29 points en 20 journées, Marseille n'avait pas connu pire depuis le passage de Michel sur le banc de touche. Gattuso, lui, qui a dirigé 14 matches cette saison, ne fait pas mieux qu'un autre technicien qui n'a pas vraiment laissé un souvenir impérissable sur le banc de touche : Franck Passi.

Gennaro Gattuso ne compte que 20 points après 14 matchs sur le banc avec l'@OM_Officiel en @Ligue1UberEats soit le plus faible total pour un entraineur avec le club phocéen dans l'élite à ce stade depuis Franck Passi en octobre 2016 (20). #OLOM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 4, 2024

