OM : les premiers mots forts de Gattuso aux Olympiens

Depuis le début de la soirée, Gennaro Gattuso est officiellement l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais l'Italien, qui a posé les pieds en Provence en début d'après-midi, n'a pas perdu de temps et a déjà rencontré les Olympiens. Sans surprise, il leur a tenu un discours guerrier et motivateur. RMC annonce qu'il leur a dit qu'il se fichait royalement de ce qu'ils font en dehors des terrains mais que lorsqu'ils jouent, ils doivent être prêts à mourir pour le maillot. Déjà un beau contraste avec ce qui a été vu dimanche au Parc des Princes...

Premier entraînement demain

Gattuso s'est exprimé en espagnol et en italien. Pas un problème dans la mesure où de très nombreux joueurs de l'effectif ont évolué de l'autre côté des Alpes et des Pyrénées. Demain, l'ancien coach de Milan, du Napoli et de Valence, entre autres, dirigera sa première session. Les divers joueurs ayant évolué sous ses ordres annoncent de l'intensité mais, surtout, un football plus chatoyant que ce qu'on pourrait imaginer, venant d'un ancien milieu défensif. Son premier examen aura lieu samedi soir sur la pelouse de Louis-II.

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

