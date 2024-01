OM : des Saoudiens arrivent à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le feuilleton passionne les supporters de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs années maintenant et il s’est intensifié ces derniers mois : l’OM passera-t-il bientôt sous pavillon saoudien ? En tout cas, les rumeurs d'un rachat du club phocéen par les Saoudiens se font de plus en plus insistantes.

Une délégation saoudienne en voyage à Marseille !

Et ce n'est pas la dernière bombe lâchée à ce sujet par le compte Twitter La Minute OM qui vont les calmer. D'après le suiveur de l'OM, une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company serait ou devrait arriver à Marseille d'ici la fin du mois de janvier et devrait repartir mercredi prochain. "Une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company repartira de Marseille ce mercredi 31 janvier 2024. Je n’ai pas d’information sur la date de leur arrivée ainsi que sur la raison de cette venue…", a-t-il fait savoir.

ℹ️ Je suis en mesure de confirmer l’information délivrée hier soir par @CousOM_ et @Nabiil23_ : Une délégation saoudienne liée à la Kingdom Holding Company repartira de Marseille ce mercredi 31 janvier 2024.



⚠️ Je n’ai pas d’information sur la date de leur arrivée ainsi que sur… pic.twitter.com/dTCRLaLB6b — La Minute OM (@LaMinuteOM_) January 27, 2024

