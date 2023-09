OM : Longoria a un nouveau coach mystère pour remplacer Abardonado

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Hier, on a appris sans grande surprise que Christophe Galtier faisait partie des pistes lancées pour remplacer l’intérimaire Pancho Abardonado, déjà décrié en interne. Si le technicien marseillais attendrait d’être sûr que les virages ne lui en veuillent pas trop d’avoir rejoint le PSG la saison dernière avant de prendre sa décision finale, il ne serait pas seul sur le coup !

Un nom jamais sorti dans les médias ?

« Le camp Galtier très confiant pour une arrivée (milieu de semaine ?) à l’OM, glisse Thibaud Vézirian sur Twitter. Coup de com ou réalité ? Longoria avait un autre choix le week-end dernier. Et on parle toujours aussi d’un nom jamais sorti dans les médias. Ça va vite se décanter. »

