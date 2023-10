OM : Longoria fait une grande projection sur Benatia

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Javier Ribalta parti, l'OM est à la recherche depuis plusieurs jours d'un directeur sportif. Et c'est Mehdi Benatia qui serait en pole pour venir occuper ce poste à Marseille et serait même à l'heure actuelle le seul qui a été contacté par le club phocéen.

Longoria voit grand avec Benatia

D'après La Provence, le président olympien, Pablo Longoria, qui a connu le défenseur central marocain à la Juventus Turin entre 2016 et 2018, verrait en lui un futur grand dirigeant. "Il est le choix numéro 1 du président, qui avait remarqué qu’à l’époque, il s’intéressait à tout ce que faisait Fabio Paratici, directeur sportif de la Vieille Dame. Son absence d’expérience en tant que dirigeant de club n’inquiète d’ailleurs guère l’Ibère qui compte le former, comme lui-même l’a été par le passé, et voit en lui l’un des futurs grands à ce poste", explique le quotidien régional.

