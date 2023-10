OM : Ribalta hors-jeu, Longoria a vendu la mèche à McCourt pour son avenir définitif

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Deux semaines et demi après la réunion très tendue entre les représentants des groupes de supporters de l'OM et les dirigeants marseillais, ces derniers (Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier) devaient se réunir hier pour faire le point sur leurs avenirs respectifs, si l'on en croit les informations de L'Équipe.

Longoria et ses bras droits ont parlé à McCourt

Toujours d'après le quotidien sportif, les dirigeants de l'OM n'auraient pas prévu de communiquer à ce sujet et devraient refaire un point en compagnie de Frank McCourt cette fois-ci durant la trêve internationale, c'était à la mi-octobre. Lors de cette réunion, le propriétaire marseillais devrait donc connaître les décisions finales de Pablo Longoria, Javier Ribalta, Pedro Iriondo et Stéphane Tessier pour leur avenir. Ce qui a filtré : un départ probable de Ribalta, déjà courtisé par un club italien. Mais pour partir, il faudrait une validation du clan McCourt, par l’intermédiaire du président du conseil de surveillance, Barry Cohen.

⚪️Ⓜ️ OM : coup de tonnerre confirmé pour l'avenir de Longoria ! #TeamOM https://t.co/CAfGqG6jml — But_OM (@Butfc_OM) October 6, 2023

Podcast Men's Up Life