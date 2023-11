OM - LOSC : les compos sont tombées !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Six jours après l'Olympico face à l'OL, qui n'a pas pu se jouer en raison du caillassage du bus lyonnais, l'OM reçoit ce samedi (21h) le LOSC pour un choc dans la course à l'Europe. À une heure du coup d'envoi de ce match, l'entraîneur marseillais, Gennaro Gattuso, et son homologue lillois, Paulo Fonseca, ont dévoilé leur onze de départ.

OM : Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Renan Lodi - Rongier, Kondogbia, Veretout - Sarr, Aubameyang, Harit.

🅒🅞🅜🅟🅞 #OMLOSC ⚔️



Le XI aligné par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour défier les Lillois ce soir⚡️ pic.twitter.com/9XLL38e9h2 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 4, 2023

LOSC : Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - André, Bentaleb - Zhegrova, Gomes, Cavaleiro - Yazici.

Voici la composition lilloise pour affronter l'OM à 21h 👊



Tout donner pour vous ce soir ❤️🤍#OMLOSC pic.twitter.com/RAwpIgpXIw — LOSC (@losclive) November 4, 2023

