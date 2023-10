OM : Marcelino a encore frappé, ça va bouger à la direction du club !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La réunion qui s’est tenue au sommet de l’OM a porté ses fruits. Dans son édition du jour, La Provence confirme les velléités de départ de Javier Ribalta, qui s’en est ouvert hier à La Commanderie aux autres membres du directoire. Un club de Serie A serait déjà sur le coup pour le récupérer, ce que dément le club phocéen.

Le directeur du football de l'OM s'était lassé d'attendre que Marcelino dise oui au club phocéen, lui qui espérait avant tout décrocher le poste de sélectionneur de l’Espagne et avait mis des semaines à donner une réponse positive à Pablo Longoria.

Tessier lui aussi menacé ?

Toujours d’après le quotidien régional, d'autres réunions du directoire de l’OM auront lieu dans les prochains jours, notamment avec Barry Cohen, le président du conseil de surveillance, et d'autres conseillers de Frank McCourt. L’avenir de Stéphane Tessier ne serait pas non plus assuré.

