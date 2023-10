OM : Marcelino détruit Rothen et Dugarry

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis qu'il a du temps libre, Marcelino est très bavard ! L'entraîneur espagnol, qui n'est resté que trois mois sur le banc de l'OM cet été, a cette fois accordé une interview à AS dans laquelle il a redit combien son aventure marseillaise avait été hallucinante. Mais il a également été interrogé sur les critiques des médias français, notamment celles de Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, après son départ. Sa réponse vaut le détour...

"Il y a des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes"

"Je n'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte. Comme dans toute la vie, il y a des personnes intelligentes et des personnes moins intelligentes. Ces dernières se veulent drôles mais deviennent irrespectueux. C’est quelque chose qui peut arriver mais je ne le prends pas vraiment en compte. Je respecte les critiques, sans plus." On attend désormais la réponse des deux polémistes de Rothen s'enflamme...

🔵⚪Marcelino règle ses comptes avec ses détracteurs en France (dont Rothen et Dugarry).https://t.co/ZBsV3lI0iJ — RMC Sport (@RMCsport) October 20, 2023

