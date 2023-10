OM : Marcelino lâche une bombe sur Longoria et en remet une couche avec les Ultras

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Marcelino n’en a pas fini avec l’OM. Moins d’une semaine après avoir vidé son sac suite à son départ précipité, le technicien espagnol en a remis une couche avec les Ultras. « Les ultras ont demandé de quitter le club, que le président et le conseil d’administration le fassent et que s’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences. C’est ce que m’a dit le président, a-t-il révélé au micro de la Cadena COPE. Pablo Longoria est toujours là parce qu’après quelques jours de réflexion, bien qu’ils aient dit qu’ils partaient, ils ont reconsidéré leur position. Pablo m’a dit que c’était une grande responsabilité de laisser un club vide et que c’était un acte de considération pour ceux qui avaient pensé à lui. »

« Je ne me sens pas trahi par Pablo »

Marcelino a également tenu à clarifier sa relation avec Longoria malgré la volte-face de ce dernier de finalement rester à la présidence de l’OM. « Ces groupes sont entrés dans le bureau du président, un dialogue était prévu et ce qui s’est passé, c’est une menace et une obligation de la part du chef de ces ultras de quitter le club. Je n’ai eu aucun problème lorsque je suis arrivé le lendemain. Quand il m’a dit qu’il allait partir, je n’ai rien fait. C’était une situation inédite, a-t-il ajouté. Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela. »

🗣️ Marcelino García Toral, en @partidazocope



🫱🏼‍🫲🏻 "Tengo una perfecta relación con Pablo Longoria"



🤷🏻‍♂️ "Cuando una persona toma unas decisiones y luego las modifica, seguro que tiene un por qué"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/rCZrbkPcu7 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 16, 2023

