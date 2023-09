OM : Marcelino annonce plusieurs bonnes nouvelles avant Toulouse et répond aux critiques

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Le point santé

« Kondogbia s’est entraîné toute la semaine. On pense qu'il sera dispo pour dimanche. Mughe est revenu de sélection sans aucun problème. Pour Ismaila Sarr on ne prendra pas de risque. Tous les joueurs vont bien, hormis Sarr qui a besoin d’une semaine supplémentaire. Tous les joueurs se sont entraînés sauf Lodi qui devrait s'entraîner demain. Je suis fier du travail réalisé durant la trêve. On a fait plusieurs pas avant. »

Sur le match de Toulouse

« Comme vous l'avez dit, le match le plus important contre Toulouse. C'est toujours beau pour un club de disputer une compétition européenne. On prend les matchs les uns après les autres. On veut gagner dimanche contre Toulouse et enchaîner un troisième succès consécutif à domicile. »

Pas fermé à un changement de système mais…

Sa réponse aux critiques

« Nous avons un stade unique avec un public qui est toujours derrière son équipe. Ce que je dis aux supporters qui s'ennuient ? Moi aussi parfois je m'ennuie un peu. On ne veut pas répéter les prestations comme face à Nantes. On aime toujours jouer avec nos supporters, on les a vu à Nantes. Tout ce soutient à l'extérieur nous donne de la force. On est désolé de leur absence au Parc des Princes. »

Pas de changement de système demain

« Oui c’est possible, mais ce ne sera pas le cas pour le match de dimanche. Il faudra avoir le temps de le travailler. Si on commence à mélanger les systèmes ça peut être néfaste pour les joueurs. On a été parfois été irrégulier, il faut montrer plus de continuité. On sera petit à petit plus régulier et oublier les principes de l'an passé. »

