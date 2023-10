OM : Marcelino vide son sac et crache sur Marseille avec une punchline cinglante

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Suite aux menaces proférées par les représentants des groupes de supporters de l'Olympique de Marseille à leurs dirigeants (Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pedro Iriondo), Marcelino a décidé, le 20 septembre dernier, de quitter son poste d'entraîneur de l'OM seulement trois mois après son arrivée dans la cité phocéenne. Dans une longue interview accordée au journal L'Équipe, le coach espagnol est revenu sur son bref passage sur le banc marseillais, ne cachant pas sa colère.

"J'ai gagné deux titres ces dernières saisons. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre"

"Très en colère, déçu et triste. Nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif, dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club", a confié l'ancien coach de l'Athletic Bilbao avant de poursuivre. "Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Parce qu'un club aussi grand ne peut pas être manipulé par quelques-uns. Les clubs sérieux sont dirigés par le haut, et chaque problème, chaque situation est gérée et sanctionnée si besoin. Les supporters sont des supporters, ils transmettent de la passion et ils sont nécessaires. Vivre les matches à domicile au Vélodrome, c'est magique, vraiment, c'est différent de tout ce que j'ai vécu. Donc les supporters encouragent, les dirigeants travaillent et, à la fin de la saison, on fait les comptes. Mais pas après deux mois. Cela semble vouloir dire que tout a été orchestré bien en amont. Les clubs doivent évoluer, pas régresser. Et l'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse."

Marcelino a ensuite quelque peu craché sur l'OM, envoyant une punchline sur les titres du club. "J'ai été entraîneur pendant 20 ans et j'ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM."

Marcelino après son départ de l'OM : « Je suis en colère »



L'ancien entraîneur de l'OM revient sur son bref passage au club et sur son départ inattendu, il y a trois semaines https://t.co/pgXg02Lxr5 pic.twitter.com/9wxsg0K8Js — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 10, 2023

