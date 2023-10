OM : Marseille acte le départ de Ribalta, Longoria prend la parole

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l’OM a annoncé l’évolution de son organisation avec le départ de Javier Ribalta (directeur du football) du Directoire phocéen.

Le club a remercié l’Espagnol tout en actant la continuité du président Pablo Longoria, de son directeur en charge de la Stratégie et du Développement Pedro Iriondo et de son directeur général Stéphane Tessier, tous trois également visé par la grogne des chefs de groupes Ultras. Le club a également annoncé s’être mis en quête du remplaçant de Javier Ribalta.

Longoria : « nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail »

Proche de son comparse, Pablo Longoria a réaffirmé sa détermination à poursuivre sa mission : «Les nombreuses discussions que nous avons eues lors des dernières semaines ont permis d’amorcer un long travail de réflexion et de projection ayant abouti, entre autres, à une évolution de notre organisation sportive et administrative dans l’intérêt du club et de ses parties prenantes. Forts de cette évolution, du soutien et de l’implication sans faille de notre actionnaire, Frank McCourt, nous poursuivrons avec détermination et sérénité notre travail d’analyse, de consultation, de transformation et de consolidation du club au plus niveau pour être à la hauteur de l’histoire et des ambitions de l’Olympique de Marseille ».

