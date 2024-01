OM : Marseille court à la catastrophe, Ménès tire la sonnette d’alarme !

Zapping But! Football Club OM : faut-il arrêter les frais avec Pau Lopez ?

Battu par le Stade Rennais en Coupe de France (1-1, 9-8 aux tab), l’OM a gâché une belle chance d’accéder à l’Europe. Ne comptant désormais plus que sur la Ligue 1 et la Ligue Europa pour sauver sa saison, le club phocéen peut s’inquiéter. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès.

Sur sa chaîne YouTube pour son « Face à Pierrot », le consultant a mis la pression avant le choc de samedi soir au Vélodrome face à l’AS Monaco : « Une défaite contre Monaco serait très problématique pour Marseille, qui a déjà beaucoup de retard. L’OM est déjà très pénalisé par la CAN, par la blessure de Rongier, de Murillo, de Nadir… Et en plus, avec une équipe nettement moins bonne que l’année passée. Tout ça fait courir un vrai risque sur Marseille, qui a quand même des chances de ne pas finir la saison dans les places européennes. Ce serait catastrophique pour le club sur le plan financier. »

Toujours pas convaincu par les corrections du Mercato d’hiver

Comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises, Pierre Ménès a une nouvelle fois critiqué le recrutement hivernal de l’OM qu’il juge « totalement low cost » avec un déficit important au niveau de l’état d’esprit.

Sa conclusion emprunte de pessimisme ? « Quand tu perds cet été Alexis Sanchez, Kolasinac et Ünder, tu ne perds pas que trois très bons joueurs. Tu perds trois très forts caractères. Aujourd’hui, cette équipe de Marseille n’a plus de caractère. Et quand, en plus, il y a des blessures, des méformes et cette CAN … »

Face à Pierrot (1/3) : "Il y a trop de choses qui ne vont pas dans la Coupe d'Afrique des Nations"



Le "Kita Circus", la WWE, les droits TV, Sinner vs Djoko, Marseille sans Europe (?), Griezmann inarrêtable, Strasbourg, la CAN et Mbappé en pointe.



➡️Youtube "Pierrot le Foot" — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 22, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life