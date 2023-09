OM : le club communique, 4 dirigeants se mettent en retrait !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Il fut un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où les supporters de l'OM auraient appris les démissions de leur président et de leur entraîneur mercredi matin dans L'Equipe. Mais on n'est plus à cette époque et, ce mardi, ils ont vécu une journée incroyable faite de rebondissements en tous genres. Un coup c'est Marcelino qui partait, un coup Longoria, un coup les deux, l'un qui reste l'autre qui part, les deux qui restent... On a eu droit à toutes les rumeurs. Mais le club a sifflé la fin de la récréation.

Rien sur Marcelino

Dans un communiqué, l'OM annonce que les quatre dirigeants visés par les ultras lundi soir, Pablo Longoria, Javier Ribalta, Stéphane Tessier et Pablo Iriondo, ont décidé de se mettre en retrait en raison des menaces de guerre que les supporters ont formulé s'ils restaient en place. Ils ne feront donc pas le déplacement à Amsterdam jeudi. On peut lire : "Le Directoire de l'OM ne peut accepter les menaces personnelles. Ses membres ne peuvent tolérer des attaques individuelles et toute forme de diffamation publique infondées. Une relation basée sur l'intimidation ne peut garantir les conditions minimales acceptables pour que le Directoire du club puisse continuer à s’investir pour la transformation de l'OM". En revanche, rien n'a été écrit sur le sort de Marcelino...

