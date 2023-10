OM : McCourt vient d’investir dans du très lourd, coup de froid sur la vente !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

La vente de l’OM vraiment sur les rails ? Frank McCourt n’a pas encore lâché prise et ne semble visiblement pas prêt à le faire. Comme on peut le voir ci-dessous, l’homme d’affaires américain vient de signer un gros chèque pour acheter une chambre de cryothérapie, modèle Cryo:one+ de chez Mécotec, société Allemagne spécialisée sur ce type de produit. Concrètement, cet outil de pointe permet de faire passer 10 Cryoséances par heure (soit 10 personnes) ! Elle peut atteindre -85°C et aide les joueurs à récupérer d’une séance d’entraînement, d’un match ou d’une blessure sportive.

Les joueurs de l'OM l'adorent déjà

Les footballeurs l’utilisent notamment pour réduire la douleur dans les muscles et les articulations tout en se relaxant, et aussi pour régénérer des zones spécifiques. En plus du nouveau rythme imprégné par le staff de Gennaro Gattuso à l’entraînement depuis la trêve internationale, on comprend mieux comment les joueurs de l’OM ont récupéré une caisse physique, si défaillante sous la houlette de Marcelino.

