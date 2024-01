OM : Ménès démolit l’excuse de la CAN et se paie les Marseillais après Strasbourg

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

A l’instar des supporters de l’OM, qui ont manifesté leur mécontentement après le nul de vendredi soir face à Strasbourg (1-1), Pierre Ménès n’a pas aimé la prestation des Phocéens comme il l’a expliqué sur son blog :

« Tout de suite après le but de Gigot, les Marseillais ont semblé se contenter de cet avantage. Ils se sont dits, comme ils n’avaient pris que deux buts au Vélodrome cette saison en Ligue 1 et qu’ils allaient gérer ça. Maintenant, quand on marque à la 4ème minute et qu’on a 86 minutes derrière pour gérer, c’est un peu long… »

« Marseille a été lamentable »

Pour l’ancien consultant du CFC, l’OM a fait une prestation « lamentable » et l’excuse de la CAN et des absents (Mbemba, Harit, Ounahi, Sarr, Ndiaye) n’est pas entendable : « C’est vrai qu’il manque des joueurs. Mais bon, quand tu vois la compo de départ de l’OM, il y avait largement de quoi dominer une équipe du niveau de Strasbourg. C’est donc un match très décevant ». Difficile de lui donner tort.

Ligue 1, J18 : Strasbourg, Reims et Rennes contrarient la logique



Retour sur les 3 premiers matchs de cette 18e journée.https://t.co/A7eyCcIKPj via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 13, 2024

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life