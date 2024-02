OM : Ménès sort la sulfateuse après Lyon

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Attention, les propos qui suivent pourraient heurter la sensibilité de supporters de l'OM déjà dans le dur au vu des résultats de leur équipe depuis le début de la saison. Interrogé sur la défaite à Lyon (0-1) dimanche, Pierre Ménès n'y est pas allé de main morte. Selon lui, cette formation marseillaise n'a tout simplement pas le niveau pour un club de ce standing.

"Pas au niveau d'un club du standing de l'OM"

"C'est vrai que c'est compliqué. Le mois de janvier a été très dur pour cette équipe de Marseille, à qui il a manqué à un certain moment 14 joueurs. Aller à Lyon sans Rongier, Veretout et Kondogbia, c'est beaucoup. Cette équipe a des excuses, mais pas au niveau offensif. Qui peut croire que le Camerounais recruté en attaque va apporter quelque chose à un club de la dimension de l'OM ? C'est évidemment un leurre. Ismaïla Sarr n'est pas bon, Correa est catastrophique, Aubameyang est esseulé et fait son âge... Regardez le nombre de ballons qu'il a touchés à Lyon... Derrière, il y a des bons joueurs. Le retour de Mbemba fera du bien, surtout que je trouve que Gigot est surcoté. Tout ça pour dire que cette équipe n'est pas bonne, en tout cas pas au niveau d'un club du standing de l'OM."

Le tennis français, la CAN, l'OM défaillant, le Mondial 2026, Monaco décevant, mes sports olympiques, Philippe Doucet, Brest-Nice et Mbappéhttps://t.co/U7nff6yhrg — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 5, 2024

