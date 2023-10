OM : Belmadi répond au possible intérêt de Marseille

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

55 matchs, 36 victoires, 14 matchs nuls et 5 défaites, 1 CAN remportée : Djamel Belmadi présente un joli palmarès depuis qu'il a pris en main la sélection algérienne. Cela participe sans doute à la belle cote dont jouit l'ancien milieu de l'OM à Marseille. Et hier, Belmadi a été interpelé par un supporter marseillais, à

Un supporter de l’OM interpelle Belmadi avant-hier après la victoire de l'Algérie contre le Cap Vert (5-1).

L'Algérie d'abord

A un supporter qui lui a lancé « Après la Coupe d’Afrique, viens à Marseille », Belmadi a répondu : "mon pays avant". Plutôt clair, non ?

Un supporter de l’OM interpelle Belmadi hier après le match :



« Après la Coupe d’Afrique, vient à Marseille ».



Djamel Belmadi : « mon pays avant » pic.twitter.com/bFCAfAuNu2 — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) October 13, 2023

