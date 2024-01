OM - Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir de Longoria, son successeur déjà désigné ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

C’est la panique à bord à l’OM ! Hier, le départ de Pedro Iriondo, membre du directoire en charge de la stratégie et du développement a fait naître les rumeurs les plus folles au sujet de Pablo Longoria. « On imagine que Stéphane Tessier devrait devenir le nouveau président de l'OM et succéder à Pablo Longoria. Reste à savoir quand. Cet été ou dès cet hiver ? », a par exemple prédit l’insider Vincenzo Tommasi sur X.

Tessier successeur désigné de Longoria à l'OM ?

Le compte MassiliaZone a lui carrément mis les pieds dans le plat en annonçant le départ à venir de Longoria dont le successeur se nommerait bien Stéphane Tessier. L'entourage de l'Espagnol serait unanime : Longoria ne sera plus le président de l'OM à la fin de la saison, voire dès la fin de ce mercato hivernal.

« C'est effectivement ce que j'entends depuis quelques mois aussi. Et j'ai aucune confiance en la suite si on part avec Tessier qui poussait pour Galtier à L'OM », conclut le très bien informé Marwan Belkacem.

C'est effectivement ce que j'entends depuis quelques mois aussi.



Et j'ai aucune confiance en la suite si on part avec Tessier qui poussait pour Galtier à L'OM. https://t.co/XCjsy52whf — MB 🍉🇩🇿 (@MarwanBelkacem) January 13, 2024

