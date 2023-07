OM - Mercato : un joueur moqué et mis à l’écart dans le vestiaire ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L’Olympique de Marseille est un club à part. Son histoire, sa ville, son contexte, font qu’il est plus difficile qu’ailleurs de réussir et de sy’imposer. Une recrue hivernale en fait d'ailleurs les frais.

Le transfert le plus cher de l’histoire du club

Arrivé avec une lourde étiquette de joueur très, très cher, Vitinha n’a pas su répondre aux attentes. Et selon TeamFootball, il a d'ailleurs eu du mal à trouver sa place au sein du groupe et n’a pas vraiment été accueilli. Le montant colossal de son transfert s’est retourné contre lui, les leaders du groupe l’ont laissé en marge, au lieu de le soutenir.

Réservé, le Portugais a perdu sa confiance en lui, et s’est montré discret lors des entraînements et lors de ses entrées en jeu. Face à cette situation, le vestiaire marseillais est resté passif, laissant le buteur s’engloutir dans l’isolement. "Même si Igor Tudor affichait un soutien envers Vitinha, son regard était rivé sur la dernière ligne droite de la saison et son attention se concentrait sur ses piliers de l’équipe", poursuit le média. L’arrivée de Marcelino pourra-t-elle changer la donne ?

