OM : Ndiaye croit au déclic et clôt une polémique le concernant

Football Club OM : l'Arabie Saoudite, pourquoi on n'en veut pas

Même s'il s'est encore incliné hier soir à Monaco (2-3), six jours après Paris (0-4), et qu'il en est à cinq matches sans victoires toutes compétitions confondues (3 nuls, 2 revers), l'OM a montré des choses intéressantes à Louis-II. Iliman Ndiaye est notamment apparu métamorphosé lors des 45 minutes qu'il a passées sur la pelouse, marquant dès la 1ère minute et délivrant une passe décisive pour Samuel Gigot. A La Provence après la partie, le milieu offensif a déclaré qu'il espérait que cette prestation allait lancer définitivement son aventure marseillaise...

"Je pense que ce match peut être un déclic pour moi"

"Je pense que ce match peut être un déclic pour moi. Marquer un but me fait du bien. J’espère que je pourrai enchaîner. J’aurais préféré ne pas marquer et gagner ce match. On l’avait bien commencé. Mais on a fait des erreurs. Je ne pense pas que j’en faisais trop en début de saison. À chaque match, j’essaie de jouer mon jeu. Je peux faire plus encore. Je ne m’étais pas mis de pression."

