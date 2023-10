OM : nouveau coup de théâtre pour Benatia !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Alors que Mehdi Benatia est pressenti depuis plusieurs jours pour devenir le nouveau directeur sportif ou du football de l’Olympique de Marseille, Daniel Riolo a annoncé ce jeudi soir dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport que l’ancien défenseur central marocain ne devrait pas remplacer Javier Ribalta aux côtés de Pablo Longoria.

"On m’a dit que Mehdi Benatia ne viendrait pas à l'OM, Ça ne va pas se faire, à 100%. J’ai l’info, quelqu’un me l’a dit mais je ne sais pas pourquoi ça a bloqué", a expliqué le journaliste vedette de RMC Sport.

La piste Benatia finalement toujours d'actualité ?

Mais le compte Twitter La Minute OM, dont rien n’échappe sur le club phocéen, a tenu à démentir la rumeur selon laquelle l’arrivée de Mehdi Benatia à Marseille ne serait plus possible. "Non, c’est toujours d’actualité", a affirmé le suiveur de l’OM sur Twitter après avoir été invité à commenter l’information de Daniel Riolo. Reste à savoir qui des deux a raison.

Non c’est toujours d’actualité — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 13, 2023

