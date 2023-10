OM : nouveau coup de théâtre pour Papin !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Alors que Javier Ribalta et David Friio ont récemment quitté l'OM, le compte Twitter @EditoMarseille a lâché une bombe ces dernières heures, annonçant que Jean-Pierre Papin, qui est le conseiller de Pablo Longoria depuis près d'un an, serait en instance de départ.

Double démenti pour le départ annoncé de Papin !

Une information que les comptes Twitter @CousOM_ et @LaMinuteOM_, toujours bien informés sur l'actualité du club phocéen, n'ont pas confirmé, bien au contraire. "Pas les mêmes infos de mon côté perso", a confié le premier tandis que le second a clairement annoncé que le départ de Jean-Pierre Papin ne serait pas dans les tuyaux : "Non pour l’heure, Jean-Pierre Papin n’est pas sur le départ."

Salut cous non pour l’heure JPP n’est pas sur le départ 🤷🏻‍♂️ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) October 20, 2023

