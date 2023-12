OM : nouvelle signature pour un projet d’envergure cher à Mc Court

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Alors que, dès son arrivée à l’OM, Frank McCourt a érigé en priorité sa volonté de structurer enfin la formation à Marseille pour produire quelques joueurs pour l’équipe première, le projet « OM Next Génération » tarde à réellement sortir des cracks.

C’est simple : dans l’équipe actuelle où Pablo Longoria renouvelle chaque année 50% des effectifs, aucun joueur utilisé régulièrement par Gennaro Gattuso n’a l’étiquette « formé au club ». D’ailleurs, cela fait quelques temps déjà que les derniers représentants de la formation marseillaise (Maxime Lopes, Boubacar Kamara) ont plié bagage.

Déjà le 32ème club partenaire pour l’OM

Malgré tout, l’OM ne se décourage pas et continue de nouer des partenariats avec les clubs locaux pour avoir la priorité sur les jeunes sortant de la région. D’après La Provence, l’accord signé avec le club du Carnoux FC est le 32ème du projet « OM Next Génération ». S’il faut encore du temps pour récolter les fruits d’un travail de fond réellement amorcé en 2016 à l’OM, la patience n’est malheureusement pas le fort des Marseillais et on le sait…

