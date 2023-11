OM - OL : Aulas en remet une couche et veut la pire sanction possible pour Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après l'avoir fait sur Twitter, Jean-Michel Aulas s'est de nouveau exprimé sur les incidents survenus en marge de l'Olympico entre l'OM et l'OL. Cette fois-ci, il l'a fait dans les colonnes de L'Équipe.

"La prochaine fois, il y aura des morts"

Pour l'ancien président des Gones, qui veut de grosses sanctions contre l'OM, l'Olympico ne doit pas être rejoué et doit être donné perdant aux Marseillais. Ce qui serait la pire sanction possible pour le club phocéen. "Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent, de recommencer. Match perdu pour l'OM ? Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio Grosso aurait pu perdre un oeil."

