OM - OL : Gattuso confirme un surprenant forfait pour l’Olympico et adresse un message cinglant à Textor

Le point infirmerie

« Ounahi a eu un problème chez lui, il est tombé et s'est fait mal au dos. On a préféré qu'il se repose. Gigot et Correa sont disponibles. Gigot n'est pas à 100% mais il a une mentalité de guerrier. Pour Correa, il a beaucoup souffert et on aurait dû le laisser au repos 4-5 jours. On n’aurait pas dû écouter sa volonté, mais c'est bon signe ça veut dire qu'il est motivé à jouer ».

Jordan Veretout se méfie lui aussi de l’OL Passé avant son entraîneur, Jordan Veretout n’a pas manqué de prévenir à tout excès de confiance avant l’Olympico de dimanche. Même si l’OL est dernier, il redoute la bête blessée : « Ils vont arriver comme des morts de faim. C'est un rival et on prend ce match au sérieux. Ils vont mener un combat. Plus les heures vont passer, plus coach va rentrer dans notre tête pour nous conditionner ».

« Lyon a beaucoup à jouer mais nous aussi »

Sur l’état des troupes

« Je pense qu'on s'est beaucoup dépensé contre l'AEK. On a préparé le match plus avec de la vidéo. On est très motivé pour cette rencontre. On dit que Lyon a beaucoup à jouer mais nous aussi ».

Sur sa volonté d’avoir une équipe joueuse

« J'aime bien le football de passes et de possession. L'objectif c'est d'aller vers l'avant et d'attaquer l'espace. Ce sont des passes dans l'idée de libérer les joueurs. Contre Monaco, on a manqué d'équilibre. C'est important de travailler avec et sans le ballon. Je travaille avec plusieurs blocs défensifs. Chaque coach à sa vision du jeu. Moi j'aime avoir la possession mais dans le but de créer des espaces pas d'avoir de la possession pour avoir de la possession ».

Sur sa confiance en son secteur offensif

« Quand on a une équipe qui se crée 4/5 occasions de but, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Il faut que l'on soit plus propre dans le camp adverse. Vous me parler d'Aubameyang, mais depuis que je suis arrivé Ndiaye aurait pu marquer 4 ou 5 buts. L'important c'est de se créer des occasions ».

Sur le fait qu’il soit content d’être à l’OM et non à l’OL

« Par rapport à Lyon je ne peux rien dire de plus, je suis juste fier d'être ici et je suis heureux à Marseille. Avant de signer ici j'ai refusé 7/8 équipes. Lyon ne mérite pas son classement, ils ont 5 joueurs de grande qualité. Il faudra y aller le couteau entre les dents et pas en se disant on joue la lanterne rouge. Il faudra courir et on compte sur le soutien de nos supporters ».

Retranscription : Le Phocéen.

